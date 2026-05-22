Maggio dei libri ad Ariano: dibattito con la scrittrice Maria Sofia Ortu

Nell'ambito del "Maggio dei libri", campagna nazionale per la promozione della lettura, promossa dal centro per il libro e per la lettura e rivolta alle biblioteche italiane, una nuova iniziativa culturale organizzata dalla biblioteca comunale di Ariano Irpino in collaborazione con l'associazione Vizio di Leggere.
La scrittrice irpina Maria Sofia Ortu, con il suo ultimo libro 'Racconti per ragazzi curiosi - Al di là della realtà ', è stata protagonista di un progetto di lettura condivisa, dedicato ai ragazzi di prima e seconda media dell'istituto comprensivo Don Milani.
Guidati dalla docente Michela De Iesu, gli studenti, dopo aver letto il libro di Maria Sofia Ortu, hanno partecipato ad un dibattito con la scrittrice svolgendo diverse attività sulle tematiche raccontate nel libro.