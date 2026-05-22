Muore a 40 anni, addio a Vincenzo Nigro: Atripalda in lacrime Il dramma del 40enne morto, ondata di cordoglio e commozione sui social

Atripalda piange Vincenzo Nigro, 40 anni, morto improvvisamente a Cuneo, dove Vincenzo da tempo si era trasferito per motivi di lavoro. Una tragedia senza fine quella che ha travolto la città sulle sponde del fiume Sabato. La morte del 40enne atripaldese ha scatenato una ondata di cordoglio Sui social.

Il sindaco: comunità in lacrime

"Oggi è un giorno tragico per la nostra comunità - commenta il sindaco Paolo Spagnuolo-.ogni famiglia piange il nostro Vincenzo morto troppo presto e siamo vicini ai suoi familiari, parenti e amici in questo giorno in cui chiediamo silenzio e preghiere" .

Il ricordo di Antonio: siamo distrutti

"Oggi il cuore è più pesante - commenta sui social Antonio Cucciniello- Ci ha lasciati Vincenzo, a soli 40 anni. Fa male anche solo scriverlo. Vincenzo era un’esplosione di gioia, di quelle persone che entrano in una stanza e la riempiono di vita, di risate, di energia vera. Ma soprattutto era un amico sincero, di quelli rari, che ci sono sempre, senza bisogno di chiedere. Porteremo con noi il suo sorriso, la sua voglia di vivere e tutti i momenti condivisi che nessuno potrà mai portarci via. Ciao Vincenzo, ci mancherai immensamente".

Ondata di commozione sui social

"È stato un colpo al cuore questa tragica notizia ….un ragazzo dell’anima buona e sempre positivo alla vita…" Ricorda Marco. "Voglio ricordarti così, amico mio, con il tuo sorriso e la tua battuta sempre pronta. Atripalda ha perso un ragazzo meraviglioso buon viaggio riposa in pace Vincenzo Nigro", commenta Antonella. E poi Danilo che scrive: "Atripalda piange un grande esempio di vita per tutti. Grazie a te proviamo a vivere tutti con un pò di positività che ti contraddistingueva sempre, fai buon viaggio Vincenzo ti voglio bene".