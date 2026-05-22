Ariano: sfalcio dell'erba sulla statale 90 tra cunette ostruite e rifiuti Non si poteva predisporre in contemporanea anche una squadra addetta alla raccolta?

"Nonostante qualche disagio legato all'attesa nel traffico, lungo la statale 90 delle puglie, stiamo apprezzando l'intervento da parte di Anas relativo allo sfalcio dell'erba nella tratta di sua competenza.

Fin qui - ci scrive un cittadino in una lettera - nulla da eccepire. Ciò che invece non va è il deposito dell'erba nelle cunette già di per se ostruite e i rifiuti non raccolti durante le operazioni.

Rifiuti che ora dopo il taglio dell'arba, rimarranno a terra a svolazzare nei campi e sull'asfalto. Non si poteva predisporre in contemporanea anche una squadra addetta alla raccolta?

E se lungo la statale 90 delle puglie, almeno un intervento c'è stato, non vi è traccia di lavori invece lungo le strade si competenza della provincia di Avellino, a partire dai due svincoli Manna dimenticati, dove oltre al disastro della strada e alle promesse disattese, la circolazione risulta essere ad altissimo rischio a causa della presenza di erba altissima.