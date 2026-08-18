Treni storici a settembre: ecco tutte le tratte, tappe anche in Alta Irpinia IL progetto in Campania con 30 circolazioni nei fine settimane

Da settembre i treni storici torneranno a viaggiare sui binari della Campania con un programma che prevede oltre 30 circolazioni nei fine settimana, dal 6 settembre al 27 dicembre, con l'obiettivo di valorizzare il territorio e offrire esperienze slow, accessibili e legate alla storia ferroviaria. L'iniziativa è promossa dalla Regione Campania ed è realizzata mediante l'Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - ACaMIR, in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e numerosi enti territoriali impegnati nella promozione e valorizzazione del turismo in Campania.

Il programma

Il programma delle iniziative prevede la riconferma di numerosi itinerari di grande interesse culturale offrendo ai tanti turisti che visitano la regione l'occasione di vivere un'esperienza fuori dal tempo a bordo di convogli d'epoca: Archeotreno: congiunge la città di Napoli con le vicine aree archeologiche di Pompei e Paestum, patrimonio dell'UNESCO (prima corsa domenica 18 ottobre); Reggia Express: collega Napoli Centrale a Caserta, dove la stazione dista pochi metri dalla Reggia (prima corsa domenica 13 settembre); Pietrarsa Express: treno storico che congiunge il centro di Napoli con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (prima corsa domenica 6 settembre).

Treni da Napoli all'Alta Irpinia

Oltre a questi itinerari, in partenza da Napoli Centrale sono previsti, a partire da domenica 13 settembre, anche numerosi collegamenti da Avellino lungo la Ferrovia dell'Irpinia verso Montella, Lioni, Montemarano, Paternopoli, Taurasi, Cassano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi. In queste destinazioni, al viaggio in treno a bordo di storiche automotrici, si affiancherà un servizio di bus navetta dalla stazione di arrivo verso i borghi per rendere più semplice e accessibile la fruizione del territorio e favorire una mobilità integrata al servizio del turismo locale. Attraverso questa programmazione dedicata alla Campania i treni storici diventano strumenti di promozione turistica e culturale, capaci di mettere in relazione grandi città, borghi, paesaggi offrendo ai viaggiatori un'esperienza di viaggio accessibile ed esperienziale. La nuova stagione conferma così il ruolo del treno storico come leva di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico campano, rafforzando il legame tra mobilità sostenibile, turismo di prossimità e riscoperta dei territori. Biglietti in vendita sul sito www.trenitalia.com e su tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi l'app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio.