Ariano sotto i riflettori del mondo: il museo della ceramica ospita 50 pianisti Provengono da 16 nazionalità. Un recordo per la città del tricolle

Cinquanta pianisti provenienti da 16 Paesi: è questo il primo significativo risultato della quinta edizione dell’Ariano International Piano Competition, in programma dal 1° al 6 dicembre 2026 presso il Museo Civico e della Ceramica di Ariano Irpino.

Organizzata dall’Associazione Italia Musica, sotto la direzione artistica del suo fondatore, il Maestro Remo

Raimondo Mazzeo, la manifestazione si prepara ad accogliere musicisti e personalità del panorama pianistico internazionale, proseguendo il percorso di crescita avviato nel 2022.

Le 50 candidature, relative esclusivamente alla sezione Piano Performance, provengono da Italia, Russia, Cina, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Germania, Svizzera, Spagna, Romania, Bulgaria, Ucraina, Kazakistan, Colombia, Stati Uniti e Hong Kong.

Una partecipazione che assume particolare rilievo considerando che la Piano Performance rappresenta soltanto una delle quattro sezioni previste, mentre le iscrizioni alle altre categorie sono ancora aperte.

Un importante elemento del percorso di internazionalizzazione della manifestazione è rappresentato

dall’appartenenza all’Alink-Argerich Foundation, organizzazione internazionale di riferimento nel settore dei concorsi pianistici, che contribuisce a rafforzare la visibilità dell’iniziativa all’interno della comunità musicale internazionale.

La sezione Piano Performance sarà affidata a una giuria presieduta dal Maestro Antonio Di Cristofano (Italia), affiancato da Giacometta Marrone d’Alberti (Italia), Denise Lutgens (Paesi Bassi), Nati Ballarín (Spagna) e Adolfo Vidal (Venezuela/Stati Uniti).

Alle attività di valutazione delle altre sezioni contribuiranno inoltre Fabio Bianco (Italia), Aisa Ijiri (Giappone), Marija Maksimova (Macedonia del Nord) e María Ángeles Ayala (Spagna), a testimonianza dell’ampiezza delle esperienze artistiche rappresentate nelle commissioni.

La Piano Performance prevede una prima fase di preselezione attraverso l’esame delle registrazioni video dei candidati, seguita dalle prove di semifinale e finale in presenza. I risultati della preselezione saranno pubblicati entro il 18 ottobre 2026 nella sezione News del sito ufficiale.

Il concorso si articola in quattro sezioni: Piano Performance, Young Talents, Two Pianos & Four Hands e

Online Competition, concepite per valorizzare differenti fasce d’età e percorsi formativi. Le iscrizioni

rimangono aperte fino al 1° novembre per la Online Competition e all’8 novembre per Young Talents e Two

Pianos & Four Hands.

L’edizione 2026 prevede un montepremi complessivo di 8.000 euro, accompagnato da importanti opportunità concertistiche e artistiche. Tra i riconoscimenti figurano un recital pianistico al Teatro degli Industri di Grosseto, un recital pianistico al Teatro di Marcello a Roma e un concerto per pianoforte e orchestra, oltre a ulteriorioccasioni di valorizzazione professionale per i vincitori.