Montoro piange la scomparsa di "Pietro 'a Patan" In sella alla sua bici percorreva chilometri dall'Irpinia a Salerno

La sua simpatia e la sua genuinità resteranno per sempre impresse nell'immaginario collettivo. Pietro Palumbo, universalmente conosciuto come "Pietro 'a Patan", è deceduto questa mattina all'ospedale Moscati di Avellino. Una notizia che ha rattristato tutti quelli che avevano avuto modo di conoscerlo per il suo sorriso e la sua inconfondibile ironia. In sella alla sua bici avrà percorso migliaia di chilometri, rigorosamente a torso nudo e in slip anche quando le temperature diventavano particolarmente rigide. Negli anni Pietro era diventato un'icona anche sui social dove, in queste ore, imprerversano foto e video che lo ritraggono nei suoi giorni felici.

Residente a Banzano di Montoro, era diventato un simbolo anche per i tanti turisti che si imbarcavano dal Molo Masuccio di Salerno per le isole del golfo e la Costiera Amalfitana. Un amico di tutti che spesso aveva regalato un sorriso anche a noi giornalisti di Ottochannel ed Ottopagine. "E oggi non me la fate un'intervista?", la consueta domanda, accompagnata da quel "chi vivrà vedrà" che oggi più che mai regala un sorriso amaro a quanti hanno incrociato o conosciuto il mitico Pietro.