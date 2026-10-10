Le foto di Avellino-Sampdoria 4-1 dal campo e con i tifosi Le gallery del match e sugli spalti: sfoglia gli scatti di Mario D'Argenio

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Il 4-1 sulla Sampdoria in 29 minuti: l'Avellino domina sui blucerchiati e si regala la quota 10 dopo 6 turni di campionato. La squadra irpina firma il vantaggio con Cheddira dopo 12 minuti e non esce condizionata dal pari siglato da Lorenzo Insigne al 18'. La risposta dei lupi è da tris in 9 minuti: Palumbo al 20', Russo al 24', Besaggio al 29'. I titoli di coda scorrono già sul finale del primo tempo con una ripresa da totale controllo. Saranno ore di riposo per l'Avellino dopo la ripresa immediata, di scarico in mattinata al "Partenio-Lombardi" con la domenica e il lunedì di relax prima del ritorno nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Da martedì sarà accelerazione verso la prossima gara di campionato, la trasferta di Cesena. Nella serata di ieri anche attimi di forte tensione nel pre-gara all'esterno del "Partenio-Lombardi" con il contatto tra tifosi della Sampdoria e le forze dell'ordine in zona curva nord.