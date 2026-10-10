Evade dal carcere: trovato in un armadio e riportato in cella Detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, aveva ottenuto un permesso premio

Il 16 settembre scorso ha fatto perdere le sue tracce. Detenuto nel carcere di Bellizzi Irpino, aveva ottenuto un permesso premio per partecipare al battesimo della figlia.

Da quel giorno è sparito, non è più tornato in cella. I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania non hanno mai smesso di cercarlo e, ieri sera, l’hanno trovato in un armadio. Una consuetudine piuttosto diffusa negli ultimi tempi.

È stato rintracciato nell’abitazione della madre, in piazza Mercato. Quando hanno bussato, la porta non è mai stata aperta e i militari sono stati costretti a entrare da un balcone.

Impossibilitato a fuggire da porte o finestre, lo stabile era stato circondato, il 22enne si è nascosto in un armadio.

Trovato facilmente, è finito in manette e poi nuovamente in carcere. Questa volta in quello di Poggioreale. Dovrà scontare una pena di 3 mesi e 2 giorni di reclusione.