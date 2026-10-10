Boato nella notte a Lacedonia: è tornata a colpire la banda dei bancomat I malviventi hanno fatto saltare in aria lo sportello automatico con l'esplosivo

E' successo ancora una volta. La banda dei bancomat è tornata a colpire in Irpinia e lo ha fatto in un punto già collaudato. L'esplosione nel centro di Lacedonia, in via Giovanbattista Vico nel cuore della notte. Erabi circa le 3.30.

La banda entrata in azione ha fatto esplodere il bancomat e cosparso di liquido la strada. Residenti svegliati nel sonno da un forte boato.

Scattato l'allarme dopo l'intervento della vigilanza Cosmopol, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi che, con il supporto tecnico dell’aliquota carabinieri artificieri e dei vigili del fuoco, stanno verificando ogni possibile elemento da comunicare all’autorità giudiziaria per l’immediata prosecuzione delle indagini, comprese anche eventuali convergenze con episodi analoghi verificatisi fuori dalla provincia.

L'ultimo episodio dalle stesse caratteristiche ai danni dell'istituto di credito in questione, risale al 6 dicembre 2024. Leggi qui il resoconto di allora.

Dopo un periodo di tregua apparente, la banda della marmotta si è riaffacciata in Irpinia, nel territorio crocevia a confine tra Campania e Puglia.