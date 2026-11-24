San Martino, sparò a due giovani: lascia il carcere Giuseppe De Martino Il giovane è difeso dagli avvocati Salvatore Pignatiello e Costantino Ricci

di Paola Iandolo

Sparò, con un complice, due giovani nel 2018: uno a Cervinara e uno a San Martino Valle Caudina. Il 40enne di Cervinara, Giuseppe De Martino, lascia il carcere ed è stato sottoposto, per i tentati omicidi, agli arresti domiciliari a San Martino Valle Caudina. Accolta dai giudici del tribunale di Avellino - Gian Piero Scarlato, Pierpaolo Calabrese e Lorenzo Corona - l'istanza presentata dai suoi legali, gli avvocati Salvatore Pignatiello e Costantino Ricci.

La ricostruzione

Ai due gli inquirenti giunsero grazie alle riprese delle telecamere a circuito chiuso attive nella zona: immortalarono la targa di una Fiat 500 utilizzata per il secondo attentato, avvneuto a San Martino. La vettura risultò non rubata e gli inquirenti la ritrovarono dopo che l'indagato a piede libero l'aveva parcheggiata sotto la sua abitazione. Gli agguati si verificarono di sabato sera, dopo le 19,30: il primo a Cervinara, a pochi passi dall'Abbazia di San Gennaro. I due indagati arrivarono in sella a una moto di grossa cilindrata, il volto coperto da caschi integrali. Venne fatto fuoco contro un 22enne, colpendolo alla caviglia. Più di un'ora dopo, alle 21 circa, De Martino e il complice spararono nella vicina San Martino, utilizzando la Fiat '500. La pistola venne puntata contro un altro 22enne, colpendolo ad una gamba. De Martino - considerato colui che esplose i colpi - si costituì dopo aver capito di essere braccato.