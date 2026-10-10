Mangiare campano: un viaggio a tavola tra storia e tradizione Presentazione del libro di Giuseppe Daddio a Sant'Angelo dei Lombardi

Un ricettario di eccellenze agroalimentari campane ed un viaggio a tavola tra storia e tradizione. Il libro “Mangiare campano” sarà presentato a Sant'Angelo dei Lombardi: appuntamento a martedì 13 ottobre, ore 19.00, presso il centro sociale "Don Bruno Mariani".



Curato da Giuseppe Daddio e Aniello di Caprio, il volume è stato realizzato dall’ufficio di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari, forestali, della pesca e acquacoltura della direzione generale politiche agricole, Regione Campania.



La presentazione verrà aperta dalla sindaca di Sant'Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole. A seguire l'intervento di Alessandro Graziano, fondatore di Irpinia Mood. Spazio poi per uno dei curatori di "Mangiare campano", Giuseppe Dabbio. Le conclusioni sono affidate a Maria Carmela Serluca, assessora all'Agricoltura della Regione Campania.

Dalle parole si passerà agli assaggi, visto che la serata si concluderà con una degustazione. Lo straordinario patrimonio gastronomico della regione Campania in una presentazione che coniuga gusto, cultura, territorio e prospettive di sviluppo.