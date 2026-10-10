Montemiletto: consegnato al comune un nuovo scuolabus elettrico La soddisfazione del sindaco Massimiliano Minichiello

Consegnato al comune di Montemiletto un nuovo scuolabus elettrico Iveco e Daily, del valore di € 230.000,00, finanziato interamente dalla Regione Campania - Pr Fers Campania 2021-2026 - nell’ambito del programma “Scuolabus ecologici”, senza alcun impegno economico per il bilancio comunale.

Un mezzo moderno, 100% elettrico, con il quale si rinnova ancora una volta l’impegno dell’Amministrazione comunale ad essere vicini alla Scuola ed ai nostri alunni, garantendo loro di viaggiare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente.

"Un ringraziamento - afferma il sindaco Massimiliano Mainichiello - va alla Regione Campania e all’AcaMir (Agenzia Campana mobilità infrastrutture e reti) per l’attività garantita in modo concreto a favore della mobilità sostenibile nei comuni campani.

Si ringraziano inoltre gli Uffici comunali che hanno seguito con attenzione e continuità tutte le fasi del progetto, rendendo possibile il raggiungimento di tale importante risultato.

Dopo quasi 30 anni dall’ultimo acquisto di due scuolabus, finiti nel fallimento della Mose e poi recuperati nel 2019 dall’attuale amministrazione comunale, grazie alla donazione di nostri concittadini, la nostra comunità ha l’onore e l’orgoglio di portare a casa un nuovo scuolabus, senza alcun esborso per le casse comunali.

Continuiamo a investire nel futuro dei nostri giovani e nella tutela del nostro territorio, intercettando opportunità di finanziamento per trasformarle in servizi concreti per i nostri cittadini. Continuiamo a guardare avanti, con i fatti".