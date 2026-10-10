Asl Avellino: "La vista, uno dei beni più preziosi" Giornata di prevenzione ad Atripalda e Sannt'Angelo dei Lombardi

In occasione della giornata mondiale della vista, gli ambulatori del distretto sanitario di Atripalda e dell’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno registrato una grande partecipazione di persone che hanno scelto di dedicare un momento a sé stessi e ai loro occhi-

Grazie all’ormai consolidata collaborazione tra Asl Avellino, Uici Avellino e Iapb Italia onlus, hanno potuto accedere a consulenze e visite gratuite e diffondere la cultura della prevenzione.

"E hanno fatto bene. Perché molte patologie oculari si sviluppano in silenzio, senza dare sintomi, e una diagnosi precoce o un semplice controllo periodico sono gli unici veri alleati per proteggere i nostri occhi e garantire una qualità della vita migliore a ogni età.

Grazie di cuore a tutti i medici, ai volontari e, soprattutto, a tutti quelli che hanno partecipato a questo appuntamento con la prevenzione".