Avellino, Moruzzi: "Ringrazio Nesta, restiamo concentrati" Il 4-1 biancoverde sulla Sampdoria e ore di riposo per i lupi

"Siamo contenti, ma è appena iniziato un mese lungo, ricco di gare, la B è complicata e non possiamo permetterci di abbassare la tensione": così si è espresso Brando Moruzzi al termine di Avellino-Sampdoria 4-1.

"Cesena vale tanto, ma come tutte le gare"

"Sono contento di essere allenato da un tecnico validissimo per aspetti tecnici e umani. - ha spiegato l'esterno difensivo biancoverde - Anche con l'Under 21 e a Pescara sto avendo e ho avuto un percorso simile con mister Baldini. Sono felice di poter lavorare con loro. Cesena? Vale tanto, ma vale tanto ogni partita. Affronteremo il match al massimo, conterà l'approccio e lo sviluppo, ma poi ci saranno anche gli avversari. La scelta di venire ad Avellino? Avevo sentito Daffara e altre persone e tutti mi avevano parlato bene di Avellino. Sto bene qui, l'obiettivo personale è raggiungere la Serie A e se venisse con l'Avellino sarei ancora più contento".