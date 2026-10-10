Avellino, Nesta: "Ho visto quanto richiesto, ma ora piedi per terra" Il commento del tecnico dopo il 4-1 biancoverde sulla Sampdoria

"La squadra ha fatto quello che ho chiesto nella pausa Nazionali, ovvero avere il coraggio di giocare, di gestire. Non saranno tutte così le gare che dovremo vivere, ma abbiamo dimostrato ciò che vogliamo": così si è espresso Alessandro Nesta al termine di Avellino-Sampdoria 4-1.

"Spingere sempre, anche avanti di tre gol"

"Ho visto ciò che volevo con una squadra che ha attaccato come doveva, ha costruito e sfruttato le ampiezze. - ha aggiunto il tecnico dei lupi - Moruzzi? L'ho difeso, ma anche attaccato. Ha un potenziale inesplorato. Potrà fare tante partite come quella di oggi. Deve continuare così. Biasci? Che peccato, mi dispiace troppo il gol. Fortunatamente oggi non serviva, lo farà alla prossima. Come mi trovo qui? Mi trovo benissimo, si lavora bene e c'è grande passione. Non ho la mia famiglia con me, ma sto benissimo. L'esigenza di spingere? Anche quando si è avanti di tre gol. Ho perso una finale con il Milan con tre gol di vantaggio. Bisogna sempre giocare".