Avellino-Sampdoria 4-1, tabellino e voti: Russo straripante, qualità Moruzzi Impossibile trovare aspetti negativi in una gara chiusa al 29'

Difficile trovare aspetti negativi in una gara decisa in 29 minuti: l'Avellino stende la Sampdoria con il finale di 4-1 andando in vantaggio con lo splendido colpo di testa di Cheddira al 12' e rispondendo subito al pari firmata dalle bella conclusione di Insigne dalla distanza. Al 18' il gol del partenopeo, due minuti dopo Palumbo apre allo show biancoverde, finalizzato da Russo e Besaggio al 24' e al 29'. Prestazione super da parte di diverse pedine impiegate da Nesta, che trova ulteriori risorse.

Il tabellino con le pagelle

Serie B

Sesta Giornata

Avellino-Sampdoria 4-1

Marcatori: 12' pt Cheddira (A), 18' pt Insigne (S), 20' pt Palumbo (A), 24' pt Russo (A), 29' pt Besaggio (A)

Avellino (3-5-2): Martinelli 6; Izzo 7, Venturi 7, Enrici 7,5; Missori 7, Palumbo 7,5 (30' st Sounas 6), Palmiero 6,5 (14' st Faticanti 6), Besaggio 7,5, Moruzzi 7,5 (40' st Sala sv); Cheddira 7,5 (14' st Favilli 6), Russo 8 (30' st Biasci 6). All. Nesta 8. A disp Iannarilli, Di Bitonto, Pandolfi, Berenbruch, Adamo, Simic, Di Paolo

Sampdoria (4-3-2-1): Vindhal; Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann, Cicconi; Makoumbou, Henderson (23' st Depaoli), Verschaeren (16' st Tutino); Karamoh (1' st Ferrari), Insigne; Lauritsen (23' st Begic). All. Corradi. A disp. Kratsev, Massolo, Ravanelli, Cosi, Mbabu

Arbitro: Sacchi

Ammoniti: Venturi (A), Ferrari (S), Favilli (A), Izzo (A), Besaggio (A)

Assistenti: Biffi ed El Filali

Quarto ufficiale: Di Loreto

VAR e AVAR: Pezzuto e Mazzoleni