Avellino-Sampdoria 4-1 al 29’: disordini prima del match

La gara Avellino-Sampdoria
46' - Via alla ripresa, dentro Ferrari nella Samp.
Fine primo tempo: Avellino-Sampdoria 4-1
45' - Un minuto di recupero.
29' - Besaggio per il 4-1 dei lupi: controllo e sinistro alle spalle di Vindahl per un Avellino straripante su un undici blucerchiato in completa difficoltà.
24' - Russo per il 3-1 biancoverde: cross di Moruzzi e colpo di testa del nativo di Capua per l'allungo irpino.
20' - Avellino di nuovo in vantaggio (2-1): stoccata di Palumbo, libero di colpire al centro dell'area dopo la corsa di Russo.
18' - Pareggio della Sampdoria (1-1): conclusione super da parte di Lorenzo Insigne, destro che risulta impossibile per Martinelli per il pari al "Partenio-Lombardi".
12' - Avellino in vantaggio (1-0): Cheddira di testa su cross di Moruzzi.
5' - Colpo di testa di Lauritsen, rischio biancoverde, palla alta sopra la traversa.
1' - Via al match. Situazione tranquilla da diversi minuti all'esterno del "Partenio-Lombardi".
0' - Disordini all'esterno del "Partenio-Lombardi" in zona curva nord con il contatto tra i tifosi blucerchiati e le forze dell'ordine alle 19.20. Arrivo in ritardo per la squadra ligure al "Partenio-Lombardi", ma è stato confermato l'orario del calcio d'inizio alle 20.30.
Il tabellino
Serie B
Sesta Giornata
Avellino-Sampdoria 4-1
Marcatori: 12' pt Cheddira (A), 18' pt Insigne (S), 20' pt Palumbo (A), 24' pt Russo (A), 29' pt Besaggio (A)
Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo, Venturi, Enrici; Missori, Palumbo, Palmiero, Besaggio, Moruzzi; Cheddira, Russo. All. Nesta. A disp Iannarill, Sala, Di Bitonto, Pandolfi, Biasci, Faticanti, Berenbruch, Sounas, Adamo, Simic, Di Paolo, Favilli
Sampdoria (4-3-2-1): Vindhal; Di Pardo, Delli Carri, Gartenmann, Cicconi; Makoumbou, Henderson, Verschaeren; Karamoh (1' st Ferrari), Insigne; Lauritsen. All. Corradi. A disp. Kratsev, Massolo, Begic, Ravanelli, Depaoli, Cosi, Mbabu, Tutino
Arbitro: Sacchi
Assistenti: Biffi ed El Filali
Quarto ufficiale: Di Loreto
VAR e AVAR: Pezzuto e Mazzoleni