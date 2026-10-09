Villa comunale ad Ariano: Ferrante e Pannese chiedono intervento urgente Regione Polmone verde in ginocchio. Morte anomala di diversi alberi

L’amministrazione comunale di Ariano Irpino, su iniziativa del sindaco Mario Ferrante e dell’assessore all’ambiente Sara Pannese, ha formalmente richiesto alla Regione Campania e al competente servizio fitosanitario regionale un intervento urgente a sostegno della villa comunale, a seguito della morte anomala di diversi alberi.

La richiesta è stata indirizzata all’assessore regionale Maria Carmela Serluca e agli uffici competenti, con l’obiettivo di accertare le cause del fenomeno, verificare l’eventuale presenza di patologie, parassiti o altri organismi nocivi e individuare le misure necessarie per tutelare gli esemplari ancora presenti, con particolare attenzione agli alberi centenari e di maggiore pregio.

"Nel frattempo - si legge nella nota diramata da palazzo di città - sono già in corso alcuni interventi di manutenzione e riqualificazione del verde pubblico all’interno della villa comunale, tra cui il taglio e la sistemazione delle siepi".

L’iniziativa testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di affrontare con tempestività una problematica che interessa uno dei luoghi più rappresentativi della città.

Il comune assicura, inoltre, la massima collaborazione con i tecnici della Regione Campania, con i quali si opererà in stretta sinergia per individuare le cause del fenomeno e programmare gli interventi più opportuni per la cura, il risanamento e la salvaguardia del patrimonio arboreo.