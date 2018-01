Asl, distribuzione dispositivi per stomie: caso risolto La comunicazione

L'Asl di Avellino, nello scusarsi con l'utenza per il disservizio segnalato relativamente alla mancata fornitura ad un paziente del distretto di Atripalda dei dispositivi per stomie, comunica che sono state risolte le problematiche segnalate. In ogni caso si assicura che le urgenze sono state sempre garantite da parte dei distretti.

Redazione Av