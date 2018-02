"Irpinia d’oriente e d’occidente": Marco Memoli a Bisaccia La mostra fotografica che sta emozionando tutti

Il Castello Ducale di Bisaccia, sede del Museo Archeologico, ospita dal 10 al 20 febbraio 2018 la mostra fotografica di Marco Memoli dal titolo “Irpinia d’Oriente e d’Occidente”.

Montella, Lacedonia, Andretta, Sant’Angelo dei Lombardi, Taurasi, Monteverde, Zungoli, Frigento, Ariano, Altavilla, Montecalvo, Bisaccia. Ognuno di questi paesi rievoca odori, sapori, volti, strade, paesaggi diversi ma tutti accomunati da un minimo comune denominatore: sono terre d’Irpinia.

Marco attraversa questi paesi, all’inizio con distacco e disincanto, poi lentamente giorno dopo giorno impara ad amarle, a notare i cambiamenti che avvengono con l’alternarsi delle stagioni, a scorgere il bello nella semplicità.

La sua macchina fotografica lo guida e lo protegge, lo spinge oltre i suoi confini e gli fa scoprire la meraviglia di questa terra d’Irpinia piena di contrasti forti, piena di amarezza e di grazia.

Noi che viviamo l’Irpinia da Oriente a Occidente vediamo questa terra che prova a cambiare, che vorrebbe essere, che vorrebbe fare ma che ha ancora tanti “lacci e lacciuoli” che la opprimono bloccandone il progresso.

L’Irpinia non è e non sarà mai un villaggio turistico per amanti del folklore più spicciolo, ma dovrebbe riuscire a preservare e a promuovere la sua bellezza naturale e il suo incanto con il supporto e la guida di menti illuminate e visionarie che tutti sappiamo non mancare a queste terre.

“Con la mostra in programma il prossimo 10 febbraio – sottolinea Valentina Aloisi, assessore al comune di Bisaccia – riprende la nostra attività di promozione culturale del complesso castellare con il suo museo archeologico: siamo lieti di ospitare gli scatti del fotografoMarco Memoli, nelle cui foto si percepisce tutta la sostanza della tradizione con un potente slancio vitale verso il futuro di questa provincia”.

Sabato 10 febbraio 2018 alle ore 18.00 l’inaugurazione. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 20 febbraio tutti i giorni (escluso il lunedì mattina) dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

