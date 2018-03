Pratola Serra, a fuoco il pullman: tragedia sfiorata FOTO L'autista ha fatto scendere tutti. Il mezzo è andato distrutto

Tragedia sfiorata a Pratola Serra, dove poco dopo le tredici e trenta un pullman di linea Air ha improvvisamente preso fuoco, in una frazione a San Michele di Pratola Serra.

Le fiamme sono divampate mentre il mezzo da poco si era immesso su una stradina a servizio della contrada, dalla Variante Sette Bis. Sul posto tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco.

L'autista si è reso conto che del fumo saliva dalla parte posteriore del bus. Ha arrestato la marcia in un tornante e fatto scendere prontamente tutti. In poco tempo le fiamme, altissime, hanno avvolto il mezzo divorandolo. Letteralmente. Si tratta di un pullman ogni giorno utilizzato da decine di ragazzi che vanno a scuola. Era partito da piazza Macello, ad Avellino, per completare la tratta a Montefalcione. In pochi attimi il panico a bordo. Concitate le manovre di spegnimento del rogo da parte dei caschi rossi. Tanta la paura per i residenti della contrada rurale.

La prontezza dell'autista ha impedito che ci fossero feriti. Si tratta di una corsa giornaliera, indispensabile per tanti residenti dei comuni di Pratola Serra e Montefalcio che raggiungono per lavoro, scuola o altre necessità Avellino.Il mezzo, come si nota dalle foto in allegato a fotogallery, è andato completamente distrutto. Grande lo spavento per i ragazzi a bordo, che impietriti hanno guardato i caschi rossi in azione e ringraziato l'autista per la rapidità con cui si è reso conto di quanto stesse accadendo, mettendoli subito al sicuro.

Siep