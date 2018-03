Importante opportunità di finanziamento per i giovani La scommessa di nome Resto al Sud

Opportunità di finanziamento per i giovani nell’ambito del programma “Resto al Sud”, è questo il tema del workshop informativo promosso dalla Pro loco Nusco balcone dell’Irpinia che si svolgerà mercoledì, 28 marzo, presso la sede di piazza Sant’Amato, con inizio alle ore 18.00.

“Dall’idea al progetto: le opportunità di finanziamento e di contributo a fondo perduto per i giovani”, è questo il titolo dell’incontro che sarà introdotto da Lucia Cavaliere, presidente della Pro loco Nusco – Balcone dell’Irpinia. A seguire gli interventi tecnici di Ercole Vena di Servizi per le Imprese sas, e di Antonio De Cola di Pc Solution srl, rispettivamente dottore commercialista e agente di vendita, che relazioneranno circa le opportunità contenute nel programma “Io resto al Sud” che, con uno stanziamento di 1.250 milioni di euro, intende sostenere la fase di avvio di attività imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni meridionali. L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire informazioni, dare suggerimenti e far conoscere il programma con tutte le sue opportunità.

All’incontro sono invitati, perciò, i giovani di Nusco e dei Comuni limitrofi che potranno così conoscere le caratteristiche del programma “Resto al Sud” e avere tutti i dettagli per decidere se utilizzare questo strumento per avviare attività imprenditoriali.

Redazione Av