Al via la scuola di alti studi politici a Nusco Ecco tutti i laureati selezionati e ammessi

E’ stata appena pubblicata dall’Universita’ degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, la graduatoria di merito degli ammessi al Corso di Perfezionamento in Alti Studi Politici che si svolgera’ a Nusco.

La Scuola di Alti Studi Politici dell’Universita’ Suor Orsola Benincasa di Napoli, si propone di offrire a un selezionato numero di laureati che abbiamo avuto esperienza nella vita pubblica politica e sociale, un'alta formazione nel campo dell'analisi e della programmazione strategica delle scelte relative alla vita collettiva nei suoi diversi livelli nazionali e internazionali.

La direzione scientifica e’ affidata al rettore dell’Unisob Lucio D'Alessandro e a Ciriaco De Mita. Mentre il comitato scientifico e’ composto da: Piero Craveri, Roberto Esposito, Gennaro Carillo, Riccardo Martina, Giuseppe De Rita, Sergio Marotta, Adriano Giannola, Eugenio Capozzi, Giuseppe Galasso, Biagio De Giovanni, Fabio Benincasa, Natascia Villani, Francesca Russo e Stefano De Luca.Il ciclo di lezioni avrà il seguente tema: Le istituzioni e il territorio. Il corso si propone di indagare e discutere le ragioni di una crisi che investe il senso complessivo della politica e obbliga a una riconsiderazione radicale dei suoi confini, dei suoi termini.

Durante il corso si svolgeranno momenti di riflessione pubblica con l'apertura dello "studio universitario" a esponenti della scena pubblica italiana ed europea e studiosi italiani o stranieri per un dibattito a più voci sui temi oggetto delle lezioni. Durante i singoli interventi pubblici verranno altresì presi in considerazione eventuali paper individuali o collettivi presentati dagli allievi per gli incontri pubblici e seminariali.

Si ricorda quest’anno, l’interessante pubblicazione sul tema la “Democrazia Rappresentativa” nel saggio del giornalista Salvatore Pignataro frequentatore del corso di Alti Studi Politici anche nei precedenti due anni.

La Commissione, viste le domande pervenute, esaminati i titoli e i curriculum in possesso dei candidati, pubblica, di seguito, l'elenco dei laureati ammessi al Corso di perfezionamento in Alti studi politici per l’anno 2018 che iniziera’ venerdi 6 Aprile:

Lucia Bisogno, Francesca Barbato, Quirino Caprio, Carmelina Calandro, Luigi Salvatore Carfagno, Roberto Caruso, Gaetano Chirico, Vito Nicola Cicchetti, Teresa Cillo, Olimpia Cuoppolo, Francesco Costanzo, Antonio D´Alessio, Luigi D`Amore, Francesco Malfetano, Elvira Mastrominico, Gelsomina Monteverde, Carmen Nargi, Massimo Olivieri, Filippo Palermo, Enzo Perretta, Salvatore Pignataro, Francesco Silvestre, Angela Stichio, Francesca Tabarro, Salvatore Tramontano, Domenico Valeriana, Vittorio Visicchio, Vincenzo D`Amore, Antonio De Cola, Raffaele De Mitri, Lilian Maria Di Leo, Giovanni Esposito, Annamaria Famiglietti, Rocco Finelli, Emiliano Fiore, Filippo Gambacorta, Domenico Giliberti , Antonella Grasso, Raffaele Graziano, Alessandro Lastella, Giuseppe lazzazzera, Luparella Marcello e Angelo Luppoli.

Redazione Av