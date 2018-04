Un nuovo prestigioso successo per il team di Davide Pinto Karate, Roma Coppa Italia FKI 2018

Si è svolta in Roma la competizione sportiva di Karate denominata "Coppa Italia 2018", la manifestazione indetta dalla Federazione Karate Italia, ha visto partecipi numerosi atleti provenienti da tutta Italia, il Makoto Dojo Shotokan Ryu Karate - Do, di cui il maestro Davide Pinto è D.T., presente alla manifestazione conquista tre podi.

Davide Pinto, oltre a guidare i suoi atleti nelle varie competizioni, ha partecipato in prima persona all'evento, conquistando l'Oro nella specialità kata individuale, sul podio anche due atleti del Team Pinto, i quali conquistano la medaglia di Bronzo nella specialità Kumite individuale.

Il tecnico, al rientro dalla Capitale, si è detto soddisfatto per i risultati ottenuti, riferendo che bisogna continuare a lavorare in questa direzione e con questi propositi per la prossima sfida ormai alle porte, il Campionato Nazionale di Karate.

Redazione Av