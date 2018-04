Paternopoli, Del Grosso è il nuovo comandante dei Carabinieri Il nuovo comandante è il Maresciallo Maggiore Jorge Del Grosso

La Stazione Carabinieri di Paternopoli ha un nuovo Comandante: è il Maresciallo Maggiore Jorge Del Grosso, che ha lasciato il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Avellino, dov’era in servizio dal 2014.

Quarantasei anni, di padre irpino e madre di origini spagnole, è nato e vissuto fino all’età dell’adolescenza in Uruguay. Ha due figli ed è laureato in Scienze dell’Amministrazione Giudiziaria presso l’Università di Siena nonché conoscitore attestato di lingua spagnola, inglese e francese.

Terminata la Scuola Sottufficiali dei Carabinieri di Firenze, ha prestato servizio in diversi reparti territoriali ed investigativi di Roma prima di approdare in Irpinia dove, dopo qualche anno in forza alla Stazione di Avellino, ha retto il comando del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino, per poi rientrare nella città capoluogo con l’incarico di addetto al Nucleo Operativo di Compagnia.

Ha maturato una notevole esperienza in ambito investigativo, ottenendo numerosi riconoscimenti sia militari che civili per operazioni di servizio concluse con successo. Grazie alla sua conoscenza delle lingue straniere nel periodo della sua esperienza capitolina ha anche interagito con appartenenti alle Forze di Polizia di altre nazioni.