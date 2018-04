Dramma a Calabritto: 65enne trovata morta nel pozzo La donna aveva lasciato un biglietto di addio ai familiari

Dramma a Calabritto dove una 65enne, originaria di Caposele, si è tolta la vita lanciandosi in un posso. Il corpo della signora è stato ritrovato nel pozzo ubicato in un terreno di proprietà privata. La donna avrebbe lasciato a casa un biglietto di addio, preannunciando l'insano gesto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della locale Stazione. Con non poca difficoltà i Vigili del Fuoco di Lioni sono riusciti a recuperare la salma che è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi a disposizione del medico legale. Indagini in corso. Dolore e sgomento in paese per il tragico gesto della donna. E' attesa la riconsegna della salma per poter celebrare i funerali.

