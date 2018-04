Soffocato dal latte muore a 3 mesi. "Addio piccolo Lorenzo" A Bagnoli i funerali del piccino, oggi l'autopsia al Moscati

di Siep

E’ stata eseguita nel pomeriggio l’autopsia di Lorenzo, il neonato di soli tre mesi, morto in culla a Bagnoli Irpino. L’esame confermerebbe l’ipotesi di un soffocamento da rigurgito di latte. In trachea è stata riscontrata la presenza di latte coagulato. Un rigurgito che dall’esofago ha soffocato il piccino. Una tragica fatalità che ha decretato la morte del piccolo Lorenzo, senza che sua madre nulla potesse fare. Dovranno comunque trascorrere 70 giorni per avere il responso completo dell’esame, corredato anche dagli esiti di altri accertamenrti. L’autopsia è stata eseguita nell’obitorio dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dal dottore Lamberto Pianese, poi la salma è stata liberata. Il piccolo è stato già trasferito a Bagnoli dove domattina saranno celebrati i funerali.