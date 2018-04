Venticano, la Regione dona pick up alla Protezione Civile Il sindaco De Nisco: "Risolto un disagio annoso"

A Palazzo Santa Lucia, alla presenza di Roberta Santaniello, delegata alla Protezione civile regionale, del sindaco di Venticano, Luigi De Nisco, insieme al vicesindaco Pasquale Addonizio, Alessio Di Iorio e Giorgio Polito ( esponenti della protezione civile di Venticano), e il dirigente Massimo Pinto, è stato siglato il comodato d’uso per la concessione alla Protezione civile del borgo del medio Calore di un fuoristrada Pick-up.

Grande soddisfazione per la comunità che lo attendeva da anni. Un altro impegno concreto mantenuto dal presidente della Regione De Luca, ringraziato dalle istituzioni del comune irpino e dalla Protezione civile locale. Il mezzo garantirà ogni attività per la salvaguardia dei cittadini a supporto dell’amministrazione. La Protezione civile si dota, così, di una strumentazione per la prima volta all’avanguardia nel campo degli interventi in caso di calamità.

"Esprimo viva soddisfazione per questo dono- dichiara il primo cittadino di Venticano, Luigi De Nisco, a margine dell'evento- perché finalmente si è risolto un problema annoso che ha creato molti disagi operativi alla Protezione civile. Il servizio che si svolgerà sarà d'ora in poi più efficiente.

Ringrazio il Governatore De Luca e l'ingegnere Roberta Santaniello che si è molto prodigata per il superamento dell'intoppo che ha ritardato fino ad oggi l'arrivo di un mezzo in dotazione alla Protezione civile venticanese da sempre attiva e operativa sebbene fosse a corto di mezzi".

Per l'amministrazione comunale è il coronamento di un altro traguardo importante e l'assolvimento di una promessa fatta a suo tempo al personale volontario della Protezione civile.

Gianni Vigoroso