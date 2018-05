Frigento, patto in Prefettura: arrivano nuove telecamere Firmato ieri dal sindaco Carmine Ciullo. Potenziato il sistema di video-sorveglianza.

Il Comune di Frigento ha sottoscritto nella giornata di ieri, martedì 8 maggio, in Prefettura ad Avellino il patto per l’attuazione della sicurezza urbana. Un provvedimento che rafforzerà le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio comunale. “Attraverso l’installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza – ha dichiarato il Sindaco Carmine Ciullo – vogliamo ampliare e potenziare le azioni che l’Amministrazione ha intrapreso per il contrasto della criminalità diffusa e predatoria.

In diverse aree e piazze del paese verranno infatti sistemate nuove telecamere di sorveglianza, oltre a quelle già presenti in Piazza Municipio, San Marciano, Via San Giovanni e Via Roma. I nuovi sistemi di videosorveglianza copriranno infatti gran parte del territorio comunale: completamento del centro storico, Buon Consiglio, Pagliara, Piani di San Filippo, Pila ai Piani. In questo modo, oltre all’azione di vigilanza della Polizia Municipale avremo ulteriori strumenti per rendere più sicure e vivibili diverse zone del paese”.

Presso la Prefettura di Avellino verrà instituita una apposita Cabina di regia, composta dai rappresentanti delle Forze di Polizia locale, con il compito di monitorare l’installazione dei sistemi di videosorveglianza e garantire l’attuazione del Patto sottoscritto con l’Amministrazione frigentina. “Questo accordo – ha aggiunto con soddisfazione il Sindaco Ciullo – rappresenta l’ulteriore dimostrazione dell’impegno profuso dall’Amministrazione comunale per rendere più sicura la vita dei nostri concittadini e per continuare a promuovere azioni utili al rispetto del decoro urbano. Siamo un piccolo Comune, ma abbiamo il dovere di tutelare le nostre risorse e le nostre ricchezze storicoculturali e continueremo a impegnarci per assicurare azioni di contrasto e prevenzione alle forme di illegalità presenti purtroppo anche sul nostro territorio”.