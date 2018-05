Premio internazionale "Una mano amica" a Calabritto Il 6 giugno primo pre-evento con Amref Health Africa nelle scuole

Quest'anno la manifestazione in programma il 1° agosto 2018 in piazza Matteotti a Calabritto, dedicata alle persone che si sono distinte per umanità, solidarietà e nel volontariato, è preceduta da due pre-eventi, in collaborazione con enti ed istituzioni locali.

Mercoledì 6 giugno si inizia con ?“Amref si racconta...a scuola”, in collaborazione con Amref Health Africa e l'Istituto Comprensivo di Caposele - Sezioni annesse di Calabritto e Senerchia.

Appuntamento alle 10:30 presso la palestra scolastica, per discutere di come Amref - che sarà premiata il 1° agosto in piazza Matteotti - lavora per l'assistenza sanitaria ai bambini in Africa. Come è noto Amref è la prima organizzazione mondiale per l'assistenza sanitaria in Africa.

Ecco il programma del pre-evento. Saluti istituzionali, Carmine Giannini, presidente Anpas Aurora, Gelsomino Centanni, Sindaco Calabritto, Don Alfonso Cardellicchio, Parroco di Calabritto. Introduce il tema: Giustino Raimato, collaboratore del dirigente scolastico I.C. "F. De Sanctis" di Caposele - sezioni associate di Calabritto e Senerchia. Interviene Francesca Gabrielli responsabile programma “A scuola con Amref”. Conclusioni Gerardo Vespucci dirigente scolastico I.C. "F. De Sanctis" di Caposele con sezioni associate di Calabritto e Senerchia. Coordina Gelsomino Del Guercio giornalista.

Anche per l'edizione 2018 il Premio Internazionale "Una mano amica" è organizzato con la regia dell'associazione di volontariato Anpas "Aurora" di Calabritto e dal periodico locale Lu Bannaiuolu.

