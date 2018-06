I profumi del Greco raccontano il territorio La Pro Loco di Chianche punta sulla valorizzazione della cultura vitivinicola...

La Pro Loco Planca pronta ad esaltare le qualità del Greco di Tufo con la prima edizione di Planca’s Wine: manifestazione volta a valorizzare non solo l’indiscutibile eccellenza di produzione vinicola nell’Areale degli otto Comuni del Greco di Tufo ma anche il territorio e le sue immense peculiarità culturali, antropologiche, artistiche, architettoniche e ambientali.

La Pro Loco di Chianche, in collaborazione con Città del Vino, l’Unpli e Fisar, domani 16 giugno, con inizio alle ore 17:00 presso la sede dell’associazione in via Roma, porterà a battezzo un evento che mira, così come ribadisce l’Ambasciatore di Città del Vino della Regione Campania, al “dialogo con il territorio per fare sistema con la filiera enogastronomica”. Tre turni di degustazioni per celebrare i vini delle sei cantine partecipanti: Feudo De Planca, Macchialupa, Manimurci, Montesole, Il Vino in vigna di Pellegrino, Otto Terre.

Interverranno: Teobaldo Acone, Ambasciatore Città del Vino, con “Come promuovere il territorio vitivinicolo del Greco di Tufo con l’Associazione delle Città del Vino”; la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori con “Approccio al Vino” - Guida alla degustazione e assaggio del Greco di Tufo – con le relazioni di Gerardo Perillo e il sommelier Luciano Colucci, responsabile della degustazione Fisar di Avellino. A portare i saluti di benvenuto, Pasquale Cecere, presidente della Pro Loco Planca. Per l’occasione il presidente onorario della stessa pro loco, l’artista Antonio Franzese, ha realizzato delle manografie sul tema “Vino e Territorio” che raccontano la grandezza, la storia e il travaglio culturale di una terra vocata al vino che ha desiderio di riscatto. Le opere sono state recensite da Jenny Capozzi.

Redazione Av