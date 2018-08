Muore a 24 anni. Atripalda piange Carmine."Ciao gigante buono" Il dramma

di Simonetta Ieppariello

Se ne è andato giovanissimo a soli 24 anni dopo una lunga e dolora battaglia contro il cancro. Nella tarda serata di ieri si è spento il 24enne Carmine Parziale, studente di Economia Aziendale all’Università di Verona, il “gigante buono”, un ragazzo particolarmente conosciuto per quel suo carattere mite, solare e sempre disponibile, e apprezzato per la sua bontà d’animo e per la sua grande voglia di vivere che gli ha dato la forza di andare avavanti e combattere sempre. Sul social scorrono continue manifestazioni di dolore e cordoglio.

«Carmine io da come ti ho conosciuto eri uno in gamba, sempre con il sorriso stampato sulle labbra. Eri un ragazzo molto alla mano che si faceva apprezzare e benvolere da tutti tu. Hai lottato fino alla fine". Questo il post di Antonio che ricorda gli anni di sofferenze patiti dal 24enne.

E in segno di vicinanza verso la famiglia Parziale, il Comitato festa San Sabino ha annunciato poco fa che l’alzata del pannetto del patrono, prevista per questa sera alle ore 19:00 in piazza Umberto I, verrà trasferita nella chiesa madre.“A causa della tragedia che colpito tutta la comunità atripaldese, si comunica che la prevista messa per l'alzata del pannetto di San Sabino prevista per le ore 19:00 in piazza Umberto I è stata spostata in chiesa madre sempre allo stesso orario in segno di vicinanza verso la famiglia”.