Flumeri e Fontanarosa: grande esempio di fede e tradizione Commozione durante la tirata del giglio. Guardare cosa è accaduto...

Una festa mai come quest’anno più emozionante del solito in Irpinia a Flumeri. La tradizionale tirata del Giglio, di scena nel giorno di San Rocco e in un orario mattutino insolito per il rinvio causato dalla pioggia di ferragosto.

Tutta la comunità come ogni anno si è fermata. Guai non essere qui in questo giorno così importante per il popolo flumerese.

"Per noi il giglio è tutto, è nato con noi e morirà con noi. E' una tradizione che ci è stata trasmessa dai nostri nonni. Molti di loro oggi non ci sono più ma hanno lasciato a tutti noi una grande eredità che non dovà assolutamente disperdersi.

Commozione durante la tirata del giglio. Arriva una delegazione di Fontanarosa con il sindaco Giuseppe Pescatore e il parroco don Pasquale Iannuzzo. Da Mirabella, il primo cittadino (da oggi ex per via della caduta dell'amministrazione comunale) Francesco Antonio Capone. A fare gli onori di casa il sindaco di Flumeri Angelo Antonio Lanza.

"Abbiamo trasportato in maniera inedita il giglio di San Rocco nel giorno di San Rocco, davanti alla chiesa di San Rocco. Siamo tutti orgogliosi del nostro obelisco. Qui è puro volontariato e lo si fa solo perchè animati da una grande fede e passione.

Scene davvero commoventi poco prima dell'arrivo in via Olivieri. Cori, abbracci e lacrime. E poi uno striscione in testa al giglio che no ha bisogno di ulteriori commenti: "Accomunati dalla stessa tradizione, forza Fontanarosa", firmato Flumeri. L'appello dei giovani di Flumeri ai fontanarosani: "Vi dovete rialzare, ce la farete:"

Il presidente dell’Unpli Giuseppe Silvestri chiama a raccolta anche Mirabella, Villanova del Battista e Frigento, affinchè d’ora in avanti possa esserci un’unica cabina di regia intorno all’organizzazione di questi eventi che rappresentato una grande risorsa per l’Irpinia intera.

Gianni Vigoroso