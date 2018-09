Marietta, una roccia. 107 anni e tanti insegnamenti Irpinia in festa a San Nicola Baronia

di Gianni Vigoroso

In festa San Nicola Baronia, in Irpinia per i 107 anni di Marietta Di Donato. "La mia roccia", la definisce così sua figlia Giovanna, nel ricordarci anche quest'anno, il grande giorno.

E' la Regina dell’Irpinia insieme a Lucia Laura Sangenito anche lei 107 anni, residente a Sturno e di recente operata di femore all'ospedale di Ariano Irpino. A novembre ne compirà 108.

Maria, per tutti, zi Marietta è nata il 20 settembre 1911. Vedova, due figlie Raffaella, Giovanna, sette nipoti e tre pronipoti Alma, Matilde e Matteo.

Donna dalle grandi doti umane, alla base della sua lunga vita, l'onestà. Sacrifici, lavoro e amore per la famiglia. Una donna coraggiosa e forte, di grande esempio per tutti tanto da essere definita una quercia da sua figlia Giovanna.

Da anni vive a Napoli con una delle sue figlie, accudita amorevolmente e gode di buona salute. Donna meravigliosa e dolce, mangia con appetito, a pranzo il suo punto forte è un piattone di spaghetti unito ad un bicchiere di vino. Una vita la sua fatta di racconti e aneddoti del passato.

Donna di profonda fede Marietta, molto devota di San Rocco. A San Nicola Baronia è conosciuta anche come la Regina delle fuscelle. “Il mestiere che ha svolto nell’arco della sua vita è stato quello di intrecciare i giunchi per formare cestelli e fascelle (c'è chi le chiama anche fuscelle), una caratteristica di questo paese.”

Per i familiari è un grande traguardo vissuto con immensa emozione come ogni anno. E' già pronta per lei in questo giorno meraviglioso e raro una deliziosa torta, con tanto di brindisi.

A Zi Marietta e alla sua famiglia arrivano gli auguri più affettuosi da parte del sindaco Francesco Colella, dell’intera amministrazione comunale di San Nicola Baronia, da parte di tutta la comunità e naturalmente da tutta la redazione di ottopagine.