Ariano, ecco il nuovo stadio Renzulli: look rifatto Da oggi la struttura è nuovamente fruibile da parte di tutti gli appassionati.

Il Campo Sportivo “Silvio Renzulli” di Ariano Irpino si è rifatto il look grazie a un progetto promosso dall’Amministrazione Comunale. Da oggi la struttura è nuovamente fruibile da parte di tutti gli appassionati. Questa mattina il sopralluogo del sindaco Domenico Gambacorta e dell’assessore allo Sport, Mario Manganiello, insieme ai tecnici comunali.

Il progetto dei lavori di riqualificazione e ristrutturazione è stato realizzato con un mutuo dell’importo di 524.571,60 euro, concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e sottoscritto il 30 dicembre 2016.

Il piano è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 231 del 20 settembre 2016 ed è stato redatto dagli architetti Giancarlo Corsano e Giuseppe De Lia dell’Utc per una spesa di 524.571,60 euro, di cui 375.969,76 per lavori.

L’intervento è cominciato a maggio scorso ed è terminato ad agosto. Ad aggiudicarsi l’appalto l’impresa “Clp Costruzioni srl” di Pomigliano D’Arco.

E’ stata realizzata dalla “Mondo Spa” una superficie complessiva di circa 6.500 metri quadrati di nuovo manto sintetico.

Le economie derivanti dai lavori, pari a circa 134.000 euro, sono state utilizzate per la sistemazione dell’impianto di riscaldamento del Palazzetto dello Sport (65.000 euro). La restante parte verrà investita per ulteriori interventi sul campo “Silvio Renzulli” ed in particolare per sistemazione di recinzioni, barriere anti-trauma e il restyling degli spalti.

Soddisfatti il sindaco Gambacorta e l’assessore Manganiello. “Un altro traguardo raggiunto da questa amministrazione che consegna alla Città un’ulteriore e importante opera – sottolinea l’assessore Manganiello -. Lunedì prossimo, a Napoli, è prevista l’apertura delle buste con le offerte relative ai lavori da eseguire al Palazzetto dello Sport in vista delle Universiadi 2019. Con questo intervento completiamo un programma di rilancio delle strutture sportive presenti sul nostro territorio, che ci ha permesso di conquistare il titolo di capitale di tutte le discipline. Il riconoscimento degli appassionati, degli addetti ai lavori, ma soprattutto della nostra comunità ci riempie di orgoglio”.

Gianni Vigoroso