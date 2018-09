Lotta agli sversamenti abusivi, volontari in campo a Atripalda Domenica 30 settembre 2018, a partire dalle ore 9 torna l'iniziativa "Puliamo il mondo"

C'è anche il comune di Atripalda tra i siti individuati da Irpiniambiente per promuovere la campagna di Legambiente “Puliamo il mondo”, in programma in tutta Italia dal 28 al 30 settembre.

L'iniziativa mira a salvaguardare l'ambiente, a liberare le città e le periferie dai rifiuti e da quel degrado che è figlio di atteggiamenti scorretti e di incuria, attraverso gesti di valorizzazione dei beni comuni, di integrazione e di abbattimento delle barriere culturali e sociali.

Domenica 30 settembre 2018, a partire dalle ore 9, associazioni, liberi cittadini coadiuvati dall’assessorato all’ambiente del Comune di Atripalda e dagli operatori di Irpiniambiente, attiveranno l’iniziativa in contrada Alvanite ad Atripalda, zona particolarmente interessata dal fenomeno di abbandono dei rifiuti dove si provvederà alla rimozione di numerosi materiali e rifiuti abbandonati di diverse tipologie.

Le aree interessate dall’iniziativa saranno immortalate fotograficamente in un “prima e dopo” per dare atto ai “volontari” della loro opera meritoria. Dopo le operazioni di pulizia, saranno affissi dei manifesti con l’invito a lasciare puliti gli spazi.

“Siamo onorati di aderire alla 26esima edizione di “Puliamo il mondo” - afferma il delegato all'ambiente del comune di Atripalda, Costantino Pesca - : è un modo per sensibilizzare la collettività rispetto alle tematiche ambientali e stimolare comportamenti virtuosi. Abbiamo scelto come luogo l'ex via Ganci in Contrada Alvanite, poiché è oggetto di continui sversamenti abusivi. grazie all'impegno dei volontari, che ringraziamo pubblicamente, abbiamo l'occasione di lanciare un messaggio forte alla città, e non solo, augurandoci che non si ripetano più queste azioni degradanti per il nostro territorio”.

La società Irpiniambiente, oltre a fornire ai volontari i kit “Puliamo il Mondo” di Legambiente, sarà presente con propri mezzi ed operatori per coordinare le operazioni e procedere insieme ai volontari, alla rimozione dei rifiuti.

La campagna Puliamo il mondo non è e non è mai stata solo una iniziativa di cura e di pulizia del territorio dai rifiuti abbandonati. Dal 1993, anno della prima edizione italiana, a oggi, attraverso azioni di cittadinanza attiva, Legambiente ha promosso la vivibilità e la bellezza dei luoghi e raccontato quella Italia che si impegna e partecipa per fare comunità e costruire un mondo migliore.

