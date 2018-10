Irpinia: bando urgente per un assessore in rosa A Calabritto

di Siep

Un bando urgente per reperire quota rosa. AAA assessore donna cercasi. E' la richiesta di un primo cittadino in provincia di Avellino, in quel di Calabritto. E' l'avviso pubblico firmato da Gelsomino Centanni (nella foto), sindaco di Calabritto, centro di 2.300 abitanti dell’Alta Valle del Sele, al confine con la provincia di Salerno. Ma la legge parla chiaro e la parità dei sessi resta un linea guida da non disattendere. Dopo le dimissioni della professoressa Luisa Severino, cui era stata affidata la delega agli Affari Generali, Centanni si è trovato in giunta soltanto con il vice sindaco con il decreto legislativo del 2000, da rispettare, che impone la parità tra i sessi nell’affidamento anche degli incarichi amministrativi.

Stamane alle ore nove scadrà l'avviso rivolto «a soggetti di sesso femminile residenti o comunque appartenenti al territorio comunale» che abbiano due principali caratteristiche: quella di condividere il programma con cui Gelsomino Centanni è stato eletto sindaco nel 2016, e una adeguata competenza politico-amministrativa. Insomma, piccoli comuni alle prese con lo spopolamento che avanza e che porta anche di questi problemi. Oggi si saprà quante sono le aspiranti assessore del piccolo comune.