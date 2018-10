Camion di traverso: code e traffico in Via Appia FOTO Atripalda. Intervento con l'autogru per liberare la strada

Mattina di passione per gli automobilisti in transito lungo via Appia ad Atripalda. Un camion per cause che restano al vaglio dei Carabinieri stamane all'alba è finito di lato sulla carreggiata a pochi metri dall'imbocco del raccordo Avellino-Salerno. Difficili le operazioni di soccorso. Il grosso mezzo ha urtato altre due macchine ma a creare i maggiori disagi è stato il blocco del traffico. Complicato liberare la strada per consentire il transito. Prevedibili le code e caos che si sono create nell'ora di punta per l'apertura di scuole, uffici e negozi. E' successo intorno alle 6, ma i disagi si sono protratti per ore. Pronto e tempestivo l'arrivo dei vigili del fuoco per rimettere in piedi il mezzo e spostarlo dalla strada. Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri che hanno effettuato ogni verifica per accertare le cause di quanto accaduto. Sul posto l'autogru per sollevare il pesante mezzo.

Siep