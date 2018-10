Quando l'onestà esiste ancora... Ecco cosa è accaduto a Grottaminarda

di Gianni Vigoroso

Ha trovato un portafogli con all'interno circa 200 euro e lo ha restituito al proprietario. E' successo a Grottaminarda nei pressi dell'ufficio postale lungo la centralissima e trafficata via Valle.

Protagonista del bellissimo gesto, certamente non comune, un 21enne di Melito Irpino. Il giovane dopo ha trovato a terra il portafogli con soldi e documenti all'interno mentre stava parcheggiando la sua auto. Lo ha raccolto e una volta intuito di chi fosse attraverso i dati contenuti, ha provato subito a mettersi in contatto con la persona interessata, un 31enne di Ariano Irpino.

Non avendo ottenuto alcuna risposta dopo vari tentativi su messenger ha atteso in zona il suo probabile arrivo in auto. E così è stato. Dopo poco tempo è arrivato sul posto e inaspettatamente ha trovato quel portafogli intatto, tra le mani di chi ha saputo con onestà metterlo al riparo per poi restituirlo.

"Poteva capitare anche a me, la stessa cosa, mi sono sentito semplicemente in dovere di compiere questo gesto dettato dal cuore. Conosco bene i sacrifici di chi lavora. E duecento euro, oggi come oggi per noi giovani possono servire per soddisfare diverse esigenze. Ho pensato semplicemente a questo e non ho esitato un solo istante. Lo ripeto, non ci vedo nulla di strano. Non mi sarei sentito in pace con me stesso nell'intascare quella somma, tutto qua. "

Apprezzamento da parte di chi aveva già perso ogni speranza, occhi increduli e pieni di gioia, una stretta di mano sincera e una piccola ricompensa meritata a coronamento di una bellissima storia, che segnerà tra i due giovani, indubbiamente un bel legame di amicizia. Come dire: "chi trova un amico, trova un tesoro". Certo non sarà una cifra considerevole ma quel gesto compiuto da un giovane come lui conta più di ogni altra cosa.