Le avvelenano 6 cani. «Aiutatemi a trovare il colpevole» Il caso di Cassano Irpino, il coraggio di Samantha

Chiede a tutti i concittadini di aiutarla. Chiede aiuto. Samantha ha denunciato tutto ai Carabinieri. Qualche giorno fa è tornata a casa e ha trovato i suoi sei cani morti. Tutti avvelenati secondo la donna, che ha inoltrato anche alla redazione de Le Iene un accorato videomessaggio, pubblicato sul portale della fortunata trasmissione di Mediaset.

"A Cassano Irpino c’è un killer di cani che agisce da tempo". Queste le parole di Samantha, ultima vittima di un presunto killer di cani.

Ciccio, 8 anni. Pepita, 5 anni. Birra, 5 anni. Pryntill, 3 anni. Kira, 16 mesi. Milo, 16 mesi. Sono i nomi dei poveri animali. A ucciderli sarebbe stato "un “mostro”, come lo chiama senza mezzi termini la loro padrona Samantha. Un mostro che per il momento non ha un volto, ma che si aggirerebbe nel paese di Cassano Irpino.

Ma qualcuno li avrebbe avvelenati. Sarebbe questo il responso senza alcun appello dei veterinari, che hanno esaminato i sei animali. Ora la donna fa un appello accorato, perché chi ha visto o chi sa qualcosa lo riferisca.

La stessa redazione de Le Iene invita tutti a collaborare e a contattare la redazione per fornire indicazioni utili.