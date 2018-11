Ufologi e ricercatori di primo livello ad Atripalda "Alieni,contatto cosmico"

L'attesa è quasi finita ed è palpabile nell'avellinese. L'importantissimo convegno sugli ufo dal titolo "Alieni, contatto cosmico" è oramai alle porte.

Ufologi e ricercatori di primo livello con una schiera di relatori molto preparata. Si parlerà di ufo ed alieni con il presidente e fondatore del Cufom Angelo Carannante che parlerà di inesplicabili avvistamenti ufo, tra i migliori in assoluto indagati dal suo team, con particolare riferimento all'avellinese Adamo Fucci, racconterà, con la sua straripante simpatia, delle sconcertanti vicissitudini che lo hanno visto coinvolto e che riguardano dei probabili alieni e strani avvistamenti ufo sulla "Montagna di Padre Pio". Ennio Piccalug mostrerà al pubblico immagini di Marte, alcune anche inedite, che raccontano di una realtà del pianeta Rosso ben diversa da quanto ci dicono gli enti spaziali ponendosi un interrogativo inquietante: Marte è stato abitato da una civiltà superevoluta? Nino Capobianco, psicologo, parlerà di fobie, paure, il panico, di un eventuale impatto con civiltà extraterrestri mostrando il suoi studi frutto di anni di lavoro. Berardino Ferrara, raffronterà il delicato tema dei segnali nello spazio: l'uomo fa bene a riceverli e lanciarli, oppure, come ha detto il grande fisico Hawking, siamo tutti in pericolo? Per tutti gli appassionati e non, l'appuntamento è per domenica 18 novembre nel ridente paese irpino di Atripalda, dalla ore 9,30 alle ore 13,30, presso la biblioteca comunale in piazza Sparavigna.

Redazione Av