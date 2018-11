Servizi infermieristici comunali: report positivo Circa un centinaio di prestazioni, pazienti seguiti e rivisti più volte. Esperienza da ripetere...

Il responsabile del servizio ha restituito al sindaco, Angelo Cobino, e all'intera amministrazione un report dettagliato degli interventi effettuati, rappresentando con soddisfazione l'ottimo lavoro svolto.

L'ambulatorio comunale "Non più soli, preveniamoci", attivo due volte a settimana, il mercoledì ed il sabato dalle 9,30 alle 11,30 presso la sede della Cooperativa Sid in via Giacomo Leopardi, ha svolto interventi di tipo sanitario, di supporto burocratico per anziani ed indigenti con consulenze per pratiche sanitarie, interventi di tipo domiciliare per prestazioni di alta specializzazione e implementazione di telemedicina per pazienti complessi cronici.

L'ambulatorio erogava gratuitamente anche rilevazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, misurazione della saturazione dell'ossigeno, educazione alla rilevazione della glicemia e alla gestione delle stomie, medicazioni semplici, rimozione dei punti di sutura, informazioni circa il corretto uso dei farmaci e così via.

L'auspicio è che l'esperienza per ora limitata a due mesi possa proseguire per continuare ad offrire ai cittadini, specie per quelli delle fasce più deboli, un ulteriore servizio ad integrazione di quanto già fa costantemente l'Asl.

Gianni Vigoroso