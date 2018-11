Guasto alla caldaia, scuola chiusa per ordine del sindaco A casa gli alunni della Primaria 'Aufiero' a Sturno

Sono stati due giorni all'addiaccio a causa di un serio guasto alla caldaia del sistema di riscaldamento gli alunni e i docenti della scuola primaria 'Mike Aufiero' di Sturno. Poi nella tarda serata di ieri la decisione, ferma e tempestiva, del sindaco, Vito Di Leo, di chiudere l'istituto in attesa di ripristinare il servizio dei caloriferi all'interno dello storico e centrale istituto sturnese.

E proprio in seguito all'ordinanza emessa dal primo cittadino i genitori hanno appreso della sospensione delle attività didattiche oggi e domani in attesa appunto di riparare il guasto tecnico che, a quanto pare, si è rivelato più serio del previsto.

Ieri mattina anche il dirigente scolastico, Franco Di Cecilia, ha effettuato un sopralluogo nella struttura per rendersi conto delle effettive condizioni climatiche all'interno. In serata è stata diramata la comunicazione ufficiale di chiusura dell'edificio in attesa di rimettere in funzione il riscaldamento.

Gianni Vigoroso