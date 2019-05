Lotto 1 "Apice-Hirpinia" da Rfi ok all'appalto integrato Legge, decreto sblocca Italia, buone notizie per l'irpinia

Rete ferroviaria italiana, ha comunicato al Comune di Grottaminarda così come alla Regione, alle province e a tutti gli altri comuni interessati dal "Raddoppio tratta Apice- Orsara" dell'Asse ferroviario Napoli-Bari, (Legge n° 164 dell11.11.2014, decreto sblocca Italia), l'Aggiudicazione dell'appalto integrato Lotto 1 Apice-Hirpinia.

Si legge testualmente nella nota a firma del Commissario Maurizio Gentile: "In seguito all'ordinanza n° 35 del 23 aprile 2018, con cui è stato approvato a tutti gli effetti di legge il progetto definitivo dell'intervento, si è proceduto alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 7 giugno 2018 del relativo bando di gara per la progettazione e realizzazione dei lavori della tratta Apice-Hirpinia, comprensiva della nuova stazione Hirpinia. A seguito delle predette attività negoziali, si comunica che l'appalto è stato aggiudicato e sono in corso le attività propedeutiche alla stipula del relativo contratto".