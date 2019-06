Fondi ricerca contro i tumori: Grottaminarda c'è Raccolti e devoluti 2.310 euro all'Airc

Anche quest'anno la comunità di Grottaminarda ha dato il suo piccolo, grande, contributo alla ricerca. Raccolti e devoluti 2.310 euro all'Airc, (Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro), la Fondazione che da 50 anni si occupa di finanziare progetti di ricerca per combattere il cancro.

Grazie alla vendita da parte dei volontari di Grottaminarda dell' "Azalea della ricerca" e grazie alla generosità dei cittadini, è stato possibile raccogliere questi importanti fondi che insieme a quelli ricavati in tante altre piazze d'Italia andranno a sostenere, in particolare, gli studi per aumentare la conoscenza dei tumori femminili.

Anche in questa occasione il responsabile Airc del comitato di Grottaminarda, Pietro Antonio Del Grosso, nel ringraziare i cittadini delle offerte, ha voluto, nella massima trasparenza, rendere pubblico il versamento attraverso bonifico bancario effettuato in favore dell'Associazione.

In tutto questo, il sindaco e l'amministrazione comunale di Grottaminarda si complimentano con i volontari Airc per l'impegno profuso e con i cittadini per la generosità e si dicono orgogliosi del profondo senso civico e dalla sensibilità verso chi soffre dimostrati da queste persone