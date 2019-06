Acqua, Gioino: "Alto Calore ha un piano per limitare i disagi? Estate e interruzioni idriche. il grido dall'allarme dall'alta irpinia

"Alle ore 10 di questa mattina, sabato 15 giugno, è arrivata al Comune di Lioni una comunicazione da parte di Alto Calore relativamente alla necessità di sospendere l'erogazione idrica nel centro urbano, a partire dalle ore 23 di oggi. Vorremmo capire dall'amministratore unico le motivazioni di questa riduzione. È possibile che sette giorni di temperature alte possano determinare una riduzione delle sorgenti al punto da creare questo grave disservizio ai cittadini e alle attività commerciali?". Si esprime così in una nota il sindaco di Lioni, Yuri Gioino.

"Vorremmo sapere quali sono i Comuni interessati dall'interruzione del servizio idrico e se esiste un piano razionale, concreto ed equo per affrontare il problema. Noi amministratori, ormai da anni, cerchiamo in tutti i modi di collaborare, con personale e risorse dei Municipi, per venire incontro alle difficoltà dell'ente, sicuramente non ascrivibili alle recenti gestioni ma rispetto alle quali si rende necessaria assoluta chiarezza", continua il sindaco.

"Auspico risposte da parte di Alto Calore e, intanto, invito i miei concittadini a razionalizzare il consumo dell'acqua al fine di ridurre il fastidio per tutti. Sono certo che ancora una volta la popolazione lionese saprà affrontare con responsabilità i disagi", conclude Gioino.