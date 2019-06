Giornata del rifugiato oggi Irpinia a Lacedonia “Conoscere, condividere, costruire”

Oggi, a partire dalle ore 10.00 si terrà a Lacedonia l’evento dal titolo “Conoscere, condividere, costruire”, in occasione della Giornata del Rifugiato 2019.

Per il Comune di Lacedonia e la Cooperativa Città della Luca si tratta della II edizione di un’iniziativa che è nata per promuovere una riflessione sui rifugiati e sul bisogno di lavorare su una sinergica collaborazione tra i diversi attori del territorio per favorire la costruzione di un’integrazione reale.

In particolare quest’anno si è puntato sul concetto del fare insieme come strategia essenziale alla promozione di competenze.

Lavorare sulle competenze e cercare di favorire esperienze che mirino al trasferimento di antichi mestieri è l’obiettivo che si è dato lo SprarMsna in collaborazione con l’agenzia mestieri Campania.

Nell’ultimo anno sono stati attivati otto tirocini extracuriculari coinvolgendo le aziende locali. Il dibattito che si vuole stimolare alla presenza di imprenditori locali e associazioni di categoria ha l’obiettivo di creare una discussione su quali reali opportunità il nostro territorio offre in termini di occupazione ai giovani migranti.

Saranno presenti i dirigenti locali di Cia Coldiretti e Cna quali associazioni datoriali di aziende che vedono una presenza più numerosa di immigrati.

Porteranno la loro esperienza, anche tre aziende importanti del territorio irpino l’azienda Irpinia Zinco , Enovit e Sciarrillo.

Queste tre azienda hanno ospitato come tirocinanti ragazzi provenienti da Sprar irpini e racconteranno le loro esperienze e di come i ragazzi migranti siano stati una necessità a fronte della difficoltà a reperire manodopera italiana.4.