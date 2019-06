Tavolo tecnico con il settore forestazione della Provincia Grottaminarda, manutenzione per Parco Molinello e fontana San Tommaso

Tavolo tecnico questa mattina presso il Municipio di Grottaminarda con i vertici della Provincia di Avellino per la manutenzione di alcune aree verdi della cittadina.

Il Consigliere comunale delegato ai rapporti con gli Enti sovra comunali, Marisa Graziano e l'Assessore all'Urbanistica, Michele Cappuccio, hanno incontrato il Consigliere Provinciale delegato alla Forestazione, Giuseppe Graziano ed il Rup Antonio Spera dell'Ufficio tecnico settore Forestazione. Concordati una serie di interventi da parte del Servizio di Forestazione Provinciale per la manutenzione del verde di Grottaminarda e più nel dettaglio di due località in particolare: il Parco Molinello, da poco aperto al pubblico e l'area della storica Fontana di San Tommaso.

Gli interventi partiranno nella seconda metà di luglio. Un incontro dunque, decisamente proficuo, utile non solo per programmare tale manutenzione, ma più in generale per rinsaldare i rapporti istituzionali tra Comune e Provincia al fine di una sempre più solida e fattiva collaborazione tra enti