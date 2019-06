Grottaminarda, tutto pronto per la festa del volontariato In campo la Pubblica Assistenza

Il Comune di Grottaminarda è lieto di patrocinare la "Festa del Volontariato" un evento dedicato ad una delle forze portanti della società ossia i volontari ed in particolare alla Pubblica Assistenza di Grottaminarda, sempre attiva e presente ad ogni iniziativa e per ogni esigenza della comunità. Un baluardo sul territorio grazie all'impegno, passione e alla grande professionalità dei volontari.

L'invito quindi è a partecipare alla due giorni organizzata dalla Pubblica Assistenza Grottaminarda con il patrocinio anche del Csv Irpinia Solidale e dell'Anpas, in programma domani, sabato 29 giugno e domenica 30 giugno presso Piazzale San Pio.

I volontari hanno messo in piedi, anche per questa XVII edizione, un programma intenso e piacevole con stand gastronomici a partire dalle ore 21:00 a base di piatti tipici locali e altre novità, accompagnamento musicale con "Armando e Sofia Live" e "Statale 14", tributo a Rino Gaetano, per la prima sera, mentre per la seconda serata "I Pentagono" con musica anni '60 e '70. Inoltre Tiro al bersaglio di beneficenza per sostenere le attività dell'associazione, stand espositivo della "special artist" Luciana Schiavina e domenica dalle ore 16:00, Kid's Zone con gonfiabili, baby dance e truccabimbi. Una bella occasione per stare insieme, per socializzare ed anche, perché no, avvicinarsi al prezioso mondo del volontariato.