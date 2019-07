Grottaminarda: si riunisce il consiglio comunale La convocazione del presidente Antonella Meninno

Il Presidente del consiglio comunale di Grottaminarda, Antonella Meninno, ha convocato per domani, martedì 16 luglio alle ore 18,00 in prima e mercoledì 17 luglio sempre alle 18,00 in seconda, una seduta ordinaria del civico consesso.

Due gli argomenti all'ordine del giorno: l'approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e l'Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2020. Sarà rispettata l'ora di tolleranza.